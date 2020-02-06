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Minibüs kamyona çarptı: 2 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde bir minibüs kamyona arkadan çarptı 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir minibüs kamyona arkadan çarptı 2 kişi yaralandı.


Kaza, D-400 karayolunda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine giden 01 MT 124 plakalı minibüs yine aynı istikamete giden 07 MNM 59 plakalı kamyona arkadan çarptı. Minibüste bulunan iki kişinin yaralandığı kazada, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kontrol amaçlı ambulans ile hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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