İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minibüs tır dorsesine çarptı: 2 çocuk yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde minibüsün park halindeki tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüsün park halindeki tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Osman K. yönetimindeki 07 LIN 48 plakalı minibüs, Manavgat Salkımevler Mahallesi'nde yol kenarında park halinde bulunan 07 LAV 89 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 2 ve 4 yaşlarındaki F.İ.K. ve S.E.K. hafif yaralandı. Çocuklar olay yerine gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.