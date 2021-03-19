Minibüste 77 yaşındaki adamdan 16 yaşındaki genç kıza taciz iddiası

Antalya'da yolcu olarak bindiği minibüste 16 yaşındaki kıza elle tacizde bulunduğu iddia edilen 77 yaşındaki adam minibüs şoförünün ihbarı ve ailenin şikayetçi olması üzerine evinde gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan adam adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Manavgat ilçesinde meydana eldi. 12 Mart tarihinde saat 13.40 sıralarında 16 yaşındaki kız çocuğu, Antalya Caddesi'nde PTT önündeki duraktan Çeltikçi Mahallesi'ndeki evlerine gitmek üzere Manavgat-Çeltikçi hattında çalışan Mehmet İnce'nin kullandığı 07 J 2078 plakalı şehir içi minibüse bindi. Minibüs İmam Hatip Lisesi durağına geldiğinde minibüse elinde ekmek poşeti bulunan 77 yaşındaki O.N.G. binerek en arka koltuktaki kızın yanına oturdu.

Şoför kameradan tespit etti

Kısa bir süre sonra minibüs şoförünün yanında oturan arkadaşı, minibüsün kamerasında yaşlı adamın kızı rahatsız ettiğini gördüğünü söylemesi üzerine şoför kamerayı izlemeye koyuldu. Yaşlı adamın kızın elini tutmaya çalışması, ardından da kızın bacağını ellemesi üzerine Yenimahalle mevkiinde minibüsü durdurarak yaşlı adamı minibüsten indirdi.

Aile şikayetçi oldu

Minibüs şoförü bu durumu önce şehir içi minibüs kooperatifi yönetimiyle ardından da basın mensuplarıyla paylaştı. Harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, önce kıza ve ailesine ardından da kıza elle tacizde bulunduğu iddia edilen O.N.G.'ye ulaştı. Genç kız ve ailesinin şikayeti üzerine O.N.G. dün akşam Çeltikçi Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Geceyi merkez karakolunda geçiren O.N.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.N.G. Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Minibüs şoförü: "O an aklıma araçtan indirip kovmak geldi"

Olayı anlatan minibüs şoförü Mehmet İnce, 12 Mart Cuma günü Kavaklı Çeltikçi hattında çalıştığını belirterek “PTT durağında minibüse bir kız binerek en arka koltuğa oturdu. İmam Hatip Durağında da yaşlı bir adam elinde ekmek poşetiyle binip ücreti ödedikten sonra en arka koltuğa kızın yanına oturdu. O an benim yanımdaki koltukta tanıdığım bir arkadaşım oturuyordu. Kısa bir süre sonra arkadaşım yaşlı adamın kızı rahatsız ettiğini söyleyince önümde bulunan kayıt yapmayan araca binenleri ve içeriyi gösteren kamerayı takip etmeye başladım. Yaşlı adam önce kızın elinin üzerine elini koymak istedi. Kız elini kaçırdı. Bir süre sonra elindeki defterden bir şey sorma bahanesiyle kızın bacaklarına dokunmaya başladı. Kız korkudan bir şey yapamadı. İçerideki yolculardan tepki gelmeyince aklıma adamı araçtan indirip kızı adamdan kurtarmak geldi. Yenimahalle girişinde aracı durdurdum ve kolundan tutup indirdim. Durumu kooperatif başkanıma bildirdim. Çeltikçi'de kız indi. Jandarma harekete geçti ve ifademe başvurdu. Benim de 2 tane kızım var. Bu durum karşısında sessiz kalamazdım” dedi.