İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minibüsün altında sürüklenen 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ticari minibüsün altında kalarak sürüklenen 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ticari minibüsün altında kalarak sürüklenen 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, Çolaklı Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ahmet Rıza Şiriner'in kullandığı 07 MEP 10 plakalı ticari minibüs, Atatürk Caddesi'nden Antalya Caddesi'ne çıkan B.K'nın (14) kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Kavşakta meydana gelen kazada, ticari aracın altında kalarak sürüklenen motosikletin sürücüsü B.K. ağır yaralandı. B.K., 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.