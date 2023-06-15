Minibüsün arkasına bağladığı köpeği zorla götürdü

Antalya'da bir minibüs şoförünün minibüsün arkasına bağlanan köpeği zorla akan trafikte götürmeye çalışması tepki çekti.

Olay, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir köpeğin servis minibüsünün arkasına bağlanarak götürüldüğü görüldü. Soysal medyada paylaşılan ve köpeğin zorla götürüldüğü anlar büyük tepki çekti. Şahsı diğer sürücüler korna çalarak uyarsa da yoluna devam etti.