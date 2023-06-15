İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Minibüsün arkasına bağladığı köpeği zorla götürdü

Antalya’da bir minibüs şoförünün minibüsün arkasına bağlanan köpeği zorla akan trafikte götürmeye çalışması tepki çekti.

Antalya'da bir minibüs şoförünün minibüsün arkasına bağlanan köpeği zorla akan trafikte götürmeye çalışması tepki çekti.


Olay, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir köpeğin servis minibüsünün arkasına bağlanarak götürüldüğü görüldü. Soysal medyada paylaşılan ve köpeğin zorla götürüldüğü anlar büyük tepki çekti. Şahsı diğer sürücüler korna çalarak uyarsa da yoluna devam etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.