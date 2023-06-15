Minibüsün arkasına bağlanan köpeği zorla götüren sürücüye adli işlem

Antalya'da minibüsün arkasına bağlanan köpeği zorla götüren sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye adli işlem yapılacağı öğrenildi.

Olay, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir köpeğin servis minibüsünün arkasına bağlanarak götürüldüğü görüldü. Soysal medyada paylaşılan ve köpeğin zorla götürüldüğü anlar büyük tepki çekti. Şahsı diğer sürücüler korna çalarak uyarsa da yoluna devam etti.

Gelen tepkilerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 32 MA 1620 plakalı minibüsün sürücüsünü kısa sürede yakaladı. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan sürücü hakkında adli işlem yapılacağı öğrenildi.