Minibüsün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Antalya'da minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Mensur Çağlayan idaresindeki 07 ACU 390 plakalı motosiklete, Uğur O'nun kullandığı 07 AID palalı minibüs çarptı. Motosiklet, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Çağlayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın şiddetiyle Mensur Çağlayan'ın kafasındaki kaskın parçalandığı görüldü. Haberi alarak olay yerine gelen Çağlayan'ın yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü.

Çağlayan'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna götürülürken, minibüs şoförü Uğur O. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.