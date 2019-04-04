Minik Akrepler uluslararası arenada

Antalyaspor U12 Takımı, yarın başlayacak olan 2019 Uluslararası U12 İzmir Kupası'nda mücadele edecek. Avrupa'dan aralarında Chelsea, Milan, Ajax, PSV Eindhoven, Manchester City, Parma, Marsilya, Glasgow Rangers, Anderlecht, Celtic, Celta Vigo, Benfica, Hamburg, Porto, Valencia, Lazio, Leicester City ve Monaco gibi Avrupa'nın dev kulüplerinin yanı sıra Türkiye Süper Ligi'nden birçok kulübün de yer aldığı 72 takım uluslararası turnuvada boy gösterecek.

Grup maçları 5-6 Nisan'da

Turnuvada Antalyaspor U12 Takımı, B Grubu'nda Aspire Academy, Crvena Zvezda (Kızılyıldız), Fenerbahçe, Hamburg, Genk, Leicester City, Metz ve Porto ile aynı grupta yer alıyor. Genç sporcular ilk 4 maçını yarın oynayacak. 6 Nisan Cumartesi günü 4 maç daha oynayacak olan Antalyaspor U12 Takımı, grubunda ilk 4'e kalması halinde tur atlayacak ve A Grubu'ndan çapraz eşleşme ile gelecek olan rakibiyle mücadele edecek.

72 kulüp katılıyor

Turnuvada 9'ar takımlı 8 grupta 72 takımın yer alacağı grup maçları 20 dakikalık tek devre halinde oynanacak. Tur atlayan takımlar, üçüncülük maçı ve finale kadar yine 20 dakikalık maçlar oynayacak. Grup aşamasından sonraki eşleşmelerde beraberlik halinde direkt penaltı atışlarına geçilecek. 3'üncülük ve final maçı ise 15'er dakikadan 2 devre halinde oynanacak. Turnuva, 7 Nisan Pazar günü oynanacak olan, son 32, son 16, çeyrek final, yarı final, üçüncülük maçı ve final maçı ile sona erecek.