Minik buz hokeyciler Antalya'ya şampiyonluk getirdi

Ankara'da Buz hokeyi federasyonu tarafından gerçekleştirilen Minikler Türkiye Şampiyonasında Magic İce Rink sporcuları Mert Yılmaz ve Ada Nil Yıldız şampiyon oldu.

Minikler kategorisinde Buz Hokeyi Minikler Türkiye Şampiyonasında yarışan buz pateni sporcuları Antalya'ya şampiyonluk getirdi. Antalya'yı temsil eden minik buz hokeyi sporcuları çok heyecanlı olduklarını hayatlarında ilk defa böyle bir heyecanı yaşadıklarını belirterek, buz hokeyini tüm spor severlere tavsiye ettiklerini söylediler.

Muratpaşa Belediyesi Teneffüs park kompleksinde faaliyet gösteren Magic İce rink Doğal buz pisti hocası Tufan Kaya, “Ankara'da Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından düzenlenen, 13 takımdan yaklaşık 150 sporcunun katıldığı, Ankara Ümitköy Spor Kompleksinde yapılan, Buz Hokeyi Türkiye Şampiyonası festival havasında geçti. Buz Hokeyi Minikler Türkiye Şampiyonasında Antalya'yı temsil eden Magic ice buz hokeyi sporcularımızdan Mert Yılmaz ve Ada Nil Yıldızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.” dedi.