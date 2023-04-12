Minik eller çevre temizliği yaptı

Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen çevre koruma etkinliğinde öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı'nda çevre temizliği yaptı.

Özel bir okul ile iş birliği yapan Konyaaltı Belediyesi, ilkokul 4'ncü sınıf öğrencilerine doğayı koruma ve çevre bilinci aşılamak amacıyla çevre koruma ve geri dönüştürülebilir atık etkinliği düzenledi. ‘Çevreyi Koruma- Çevre Bilincini Geliştirme' etkinliği kapmasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı'nda temizlik yapan öğrenciler, çevreden topladıkları geri dönüştürülebilir atıkları kumbaralara attı. Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, etkinlik öncesinde öğrencilere temizlik ve geri dönüşüm hakkında ilgili bilgi verdi. Kısa bilgilendirmenin ardından minikler parkta bulunan cam, plastik, poşet vb. atıkları toplamaya ve çevreyi süpürge ile temizlemeye başladı. Özellikle geri dönüştürülebilir atıklar konusunda önemli projeler geliştiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘çöpten para kazanan belediye' sloganıyla topladıkları atıklardan, belediye giderlerinde tasarruf yapılmasını sağlıyor.