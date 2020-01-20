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Minik jimnastikçilerden başarılı sonuçlar

Antalyaspor jimnastik takımının minik sporcuları, İstanbul’da gerçekleştirilen uluslararası müsabakada başarılı sonuçlar alarak Antalya’ya döndü.

Antalyaspor jimnastik takımının minik sporcuları, İstanbul'da gerçekleştirilen uluslararası müsabakada başarılı sonuçlar alarak Antalya'ya döndü.


17 ve 18 Ocak tarihlerinde İstanbul'da yapılan ‘International Savkar Cup' yarışmasına antrenör Luidmila Sert önderliğinde katılan Nihal Yenidünya ve Zeynep Alan önemli dereceler elde etti. 2011 doğumlu olan Nihal Yenidünya, top aletinde ikinci olurken genel tasnifte altıncı sırada yer aldı. Nihal Yenidünya ayrıca yarışmanın ‘Miss Mini Prensesi' seçildi. 2012 doğumlu olan Zeynep Alan ise top aletinde ikinci, serbest seride üçüncü, genel tasnifte ise ikinci sırada yer alarak başarısını kürsüye çıkarak taçlandırdı.

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