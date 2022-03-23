Minik öğrenciler ata tohumlarını toprakla buluşturdu

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün bahçe bitkileri serasına minik eller ata tohumu ekti. Gülgün Nihat Ömür İlköğretim Okulu öğrencileri ata tohumlarını toprakla buluşturdu.

Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin okul bahçesinde geleneksel tarım yöntemleri kullanılarak elde ettiği ata tohumları Kepez'de hayat bulmaya devam ediyor. Kepez Belediyesi, Anadolu topraklarında yetiştirilen ürünlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında ata tohumlarının ekimlerini sürdürüyor. Kepez Belediyesi, özellikle çocuk ve gençlerin yaşamın kaynağı toprağın kıymet ve değerini bilerek büyümesi, ata tohumlarının da nesilden nesile aktarılmasını sağlayabilmek için Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün bahçe bitkileri serasını öğrencilere açtı. Kepez'deki birçok öğrenci gibi Gülgün Nihat Ömür İlköğretim Okulu'nun minik öğrencileri de, ata tohumlarını toprakla buluşturdu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün büyük önem verdiği ‘Ata Tohumu Projesi' kapsamında ekilen tohumlardan elde edilen fidanların ata tohumlarını çoğaltma sözü veren Kepezlilerle paylaşılması planlanıyor.