Minik öğrenciler erişte kesti

Muratpaşa Belediyesi'nin Dutlubahçe Kreşi'nin minik öğrencileri, Yerli Malı Haftası dolayısıyla erişte kesti. Kendi hazırladıkları şef şapkalarını takan öğrenciler, önce hamur yoğurdu ardından oklavalarla hamurları açıp öğretmenlerinin de yardımıyla erişte kesti.

Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi'nin 13 - 18 Aralık Yerli Malı haftası dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlikleri belediyenin Dutlubahçe Kreşi'nde devam etti. Hafta dolayısıyla daha önce Teneffüs Park'ta çocuklarla birlikte tarhana hazırlanırken bu kez Dutlubahçe kreşinin minik öğrencileriyle erişte makarna kesildi.

Etkinlik için küçük şeflerin hazırları bir gün öncesinden başladı. Kartonlardan kendileri için şef şapkası yapan minik öğrenciler, etkinlik günü ise kolları sıvayıp önlükleri bağladı. İşe erişte hamurunu hazırlamakla başlayan öğrenciler un, su, yumurta ve bir miktar tuzu karıştırarak güzel bir hamur elde etti. Çocuklar daha sonra öğretmenleri ve kooperatiften gelen kadınların yardımıyla oklavalarla hamuru açtı. Bu sırada eskiden evlerde, salçadan reçele, kış mevsimi için yapılan hazırlıklar da öğretmenlerinden dinleyen çocuklar bu sırada erişte kesilecek hamurları da iyice inceltildi. Dutlubahçe kreşinin minik öğrencileri daha sonra öğretmenlerini de yardımıyla hazırladıkları hamurlardan erişteler keserek kurumaya bıraktı.