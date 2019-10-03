Minik öğrenciler köpeğin kalp atışını dinledi

Konyaaltı Belediyesi Gürsu Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Dünya Hayvanları Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Minik öğrenciler, uzman personel eşliğinde rehabilitasyon merkezini gezerek, sokak hayvanları hakkında bilgi aldı. Kreş öğrencileri, yavru köpek ve kedileri severek, keyifli bir zaman geçirdi. Konyaaltı Belediyesi kreşinin minikleri ise ziyaretin sonunda bir sürprizle karşılaştı. Barınakta görevli veterinerler, öğrencilere stetoskop yardımıyla yavru bir köpeğin kalp seslerini dinletti. Minik öğrenciler köpeğin kalp atışlarını dinlerken mutlulukları gözlerine yansıdı. Kreş öğrencileri Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaretinde yanlarında getirdikleri mamaları, barınak görevlilerine teslim ederek, örnek bir davranış sergiledi.

Çocuklarımıza hayvan sevgisi kazandırmalıyız

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde öğrencilerin sosyal ve kültürel alanlarda etkinlikler düzenlendiğini söyledi. Başkan Esen, “Dünya Hayvanları Koruma Haftası'nda minik öğrencilerimiz barınağımızı gezdi. Öğrencilerimiz barınakta sokak hayvanlarımızın nasıl misafir edildiğini öğrenerek, kedi ve köpekleri sevdi. Hasta ve yaralı sokak hayvanlarını nasıl tedavi edildiğini öğrendi. Bu tür etkinliklerle çocuklarımıza küçük yaşta hayvan sevgisi kazandırmak istiyoruz” dedi.