Minik öğrenciler Kur'an-ı Kerimi öğrenmenin sevincini yaşadı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencileri için “Kur'an Okuma ve Taç Giyme Merasimi” düzenledi.

Korkuteli Nazlı İrfan Önal İmam Hatip Ortaokulunda 2022-2023 eğitim öğretim yılında Korkuteli Müftülüğüne bağlı faaliyet gösteren 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencileri için “Kur'an Okuma ve Taç Giyme Merasimi” düzenledi. Minik öğrenciler Kur'an-ı Kerimi öğrenmenin haklı sevincini yaşadı. Minikler yıl sonu gösterisinde yıl boyunca öğrendiklerini sergileyerek büyük beğeni topladı. Programın açılış konuşmasını yapan Korkuteli Müftüsü Mustafa Kızmaz, Kur'an Kursu öğrencilerinin böyle bir program hazırlamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Diyanet İşleri Başkanlığının talimatları hedefinde başlattığımız 4-6 yaş grubu için ilçemizde sınıflar açtık. Çocuklarımızın en temelden alacakları eğitim onlarda kalıcı olacaktır. Çocuklarınızın kalplerinin Allah ve Peygamber sevgisiyle, imanla dolmasına dikkat etmeliyiz. Mutluluğu sağlayan en önemli unsur sağlam ve köklü din duygusudur" dedi.

"En iyi şekilde eğitim ve öğretimlerini gerçekleştirmenin gayreti içindeyiz"

Kızmaz, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Gerçekten çocuklarımızın mutluluğunu, hayatla barışık olmasını istiyorsak onlara iyi bir miras değil, iyi bir manevi dini eğitim vermeliyiz. Çocuklarımızı bize emanet ettiniz biz de çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim ve öğretimlerini gerçekleştirmenin gayreti içindeyiz. Yıl boyunca yavrularımızı hazırlayan bu güzel güne kavuşmamıza vesile olan başta okul müdürümüz Sayın Süleyman Karacaya, büyük emek vererek çocuklarımıza Allah kelamını sevdiren ve öğreten Kur'an kursu hocalarımız Kübra Çağlayan ve Defne Sarıgül'e, onlardan desteğini hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum. Bizler Allah'ın rızasını almak istiyoruz. Buna vesile olan hepinizden Allah razı olsun."

"Okul olarak hedefimiz her zaman en iyiye ulaşmak oldu"

Nazlı İrfan Önal İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Süleyman Karaca, konuşmasında “Eğitim her kademede ve hayatın her alanında oldukça önemlidir. Okulumuzun akademik olarak gösterdiği başarılar bizleri her zaman mutlu etmiştir. Geçen sene yapılan LGS'de ilçe birincisi olan öğrencimiz ve birçok proje okuluna yerleşen öğrencilerimiz göğsümüzü kabarttı. Okul olarak hedefimiz her zaman en iyiye ulaşmak oldu. Bugün de 4-6 yaş öğrencilerimizin yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek sağlam bir temelle eğitim hayatlarına başladıklarını görmek gurur verici" dedi.

Programın sonunda öğrencilere öğretmenleri Kübra Çağlayan ve Defne Sarıgül tarafından başarı belgeleri takdim edilerek taç giyme merasimi yapıldı. Misafirler için yapılan ikram ile program son buldu.