Minik öğrencilerden büyük gösteri

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yılı dolayısıyla Kemer Belediyesi Ülker-Orduvar Akman Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerinin gösterisini izledi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda minik öğrenciler öğretmenleriyle hazırladıkları gösterileri sundu. Kemer'in ilk turizmcilerinden hayırsever iş insanı Orduvar Akman ve eşi Ülker Akman tarafından Kemer Belediyesi'nin yer tahsisiyle yaptırılan anaokulunda eğitim alan öğrencilerin gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı.

Başkan Topaloğlu ve davetliler, renkli görüntülerin ortaya çıktığı programda öğrencileri tebrik etti. Başkan Topaloğlu, programda yaptığı açıklamada, amaçlarının Kemer'deki öğrencilerin iyi bir eğitim almasını sağlamak olduğunu söyledi. Cumhuriyet'in kuruluşunda birçok bedel ödendiğini hatırlatan Başkan Topaloğlu, “Atatürk'ün çizdiği yolda birlik ve beraberlik içerisinde paylaşarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu çocuklarımız anaokulundan üniversiteye kadar Kemer Belediyesi'nin çatısı altında. Çocuklarımızın iyi bir eğitim alması ilerde ülke için hayırlı bireyler olmasına vesile olacaktır. Öğrencilerimizi çok seviyoruz. Kemer Belediyesi olarak eğitime yaptığımız katkılar artarak devam edecek. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun” diye konuştu.

Anaokulunun müdürü Oya Aslantaş ise günün anlam ve önemini belirten kısa bir konuşma yaptı. Kemer Belediyesi Kültür Salonunda yapılan programa, Belediye Başkanı Topaloğlu'nun yanı sıra Kemer Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serhat Çaylak, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.