Minik öğrencilerden engelsiz buluşma

Manavgat Belediyesi'nin “ Benim Penceremden Bakar mısın” adıyla yürüttüğü sosyal proje kapsamında, Çolaklı Yahya Kurt Ortaokulu'nda eğitim gören 20 minik öğrenci, Manavgat Engelliler Derneği ile bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi.

Manavgat Belediyesi'nin “Benim Penceremden Bakar mısın” adıyla yürüttüğü sosyal proje kapsamında, Çolaklı Yahya Kurt Ortaokulu'nda eğitim gören 20 minik öğrenci, Manavgat Engelliler Derneği ile bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Engelsiz Kafe'de yapılan söyleşiye, Manavgat Belediye Başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. Bu yıl 3'üncüsü gerçekleşen engelsiz buluşmada, ortopedik engelli ve işitme engelliler günlük yaşamdaki zorluklarını ifade ederken, minik öğrenciler ise empati konulu drama çalışmalarını sergiledi. Manavgat Engelliler Derneği üyeleri, hayata geçirilen projenin önemine vurgu yaparak, gelecek nesillerin toplumun bütün kesimleriyle bir bütün halinde yaşaması gerektiğini ve en büyük engelin zihinlerde olduğunu söyleyerek, kent yaşamında ki engelleri birlikte aşmalarından dolayı Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise yürütülen projenin belirli aralıklarla devam edeceğini söyledi.

Başkan Sözen, “ Benim Penceremden Bakar mısın” projesi, çocuklarımız ile özel dostlarımızı bir araya getirerek hem birbirlerini daha iyi anlamalarını hem de empati kurmalarını sağlıyor. Gerçekleştirilen drama ile miniklerimiz hayata daha farklı gözle bakmayı öğreniyor. Bizler asıl engellin kalplerde, gönüllerde olduğunu her zaman ifade ettik ve çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştirdik. Kentimizde, insanlarımızın günlük yaşamına kolaylık getiren sosyal belediyecilik anlayışımız, hız kesmeden devam edecektir” dedi.