Minik öğrencilerden “Engelsiz Ses Türkiye” etkinliği

Konyaaltı Belediyesi Gürsu Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, sosyal farkındalık etkinlikleri kapsamında “Engelsiz Ses Türkiye” etkinliği düzenledi. 3-6 yaş arasında çocuklar öğretmenlerinden oluşan jüri karşısında hazırladıkları şarkıları seslendirdi. Engelli bireyler Şule Uysal, Gürkay Yiğit, Belemir Erdemli ve Ece Dilara Sapmaz'da söyledikleri parçalarda minik öğrencilerden ve izleyenlerden büyük alkış aldı. Daha sonra tüm öğrenciler sahneye çıkarak engelli bireylerle birlikte şarkı söyledi. Etkinlik sonunda günün anısına engelli bireylere plaket verildi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çocuklara bazı farkındalıkları ve ortak paylaşımları küçük yaşta kazandırmak gerektiğini söyledi. Başkan Muhittin Böcek, “Kreşlerimizde bu tür etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Engelle bireylerimizle ortak çalışmalar yaparak hem onların mutlu olmasını sağlıyor, hem de minik öğrencilerimize farkındalık kazandırmak istiyoruz ”dedi.