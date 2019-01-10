Minik öğrencilerden Mehmetçiğe atkı ve bereli, mektuplu destek

Kumluca'da Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Elazığ'da görev yapan Mehmetçikler için ördükleri atkı ve bereler ile yazdıkları mektupları İlçe jandarma komutanlığına teslim etti.

Öğrencileri ve okul yönetimini , Kumluca ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin ve Kumluca İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Demir karşıladı. Minik öğrenciler ördükleri atkı ve bereleri İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Demir' e teslim etti. Ziyarette öğrencilerin okudukları mektuplar duygulandırdı.

Sosyal Sorumluluk Projesinin amacını anlatan Sınıf Öğretmeni Safiye Kahraman, "Vatanseverlik , yardımlaşma ve paylaşma gibi değerlerimizin öğrencilerimizde kalıcı olması amacıyla 'Minik eller asker ağabeylerini istiyor' isimli sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz her bir ilmekte sevgilerini işledi. Proje ile değerlerimiz kalıcı hale geldi. " dedi.

Kumluca İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Demir ise "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerin her türlü ihtiyacını karşıladığını, atkıya ve bereye madden ihtiyacı olmadığını ancak manevi desteğe ihtiyacı bulunduğunu söyledi. Demir, " Türk milleti askerine destek oluyor. Küçük hediyeler askerimiz için büyük güç ve motivasyon kaynağı olacaktır " dedi.

Öğretmenlere büyük iş düştüğünün altını çizen Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin ise "Öğrenciye vatan ve millet sevgisi aşılanmalıdır. Vatan ve millet sevgisi aşılanmayan birey yirmili yaşlarda telafisi olmuyor. Bu proje askerimize Türk milletinin arkasında olduğunu gösteren örnek davranıştır. Çift taraflı bir kazanım var. Türk Milleti askerine sahip çıkıyor. Öğrenciler dayanışma ve askerine minnet duygusu kazanmış oluyor. Projede emeği geçen okul yönetimi ve veliler e teşekkür ederim" diye konuştu.