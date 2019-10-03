Minik Öykü artık saçlı insan resimleri çiziyor

Antalya'da nadir görülen lösemi türüne yakalanan 4,5 yaşındaki Öykü Arin'e 26 Haziran'da babasından nakledilen yarı uyumlu kök hücre yüzde 98,5 oranında tuttu. Kemoterapide saçlarını kaybeden minik Öykü, aylar sonra saçlarına tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Anne Eylem Şen Yazıcı, resim çizmeye ilgisi oldukça fazla olan kızının uzun bir süre sonra saçlı insan resimleri çizmeye başladığını söyledi.

İzmir'de geçen yıl Kasım ayında nadir görülen Juvenil iyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan 4,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Minik Öykü'nün tedavisi için doktorlar, kök hücre naklinin gerektiğini anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı'ya bildirdi. Yazıcı ailesi çocukları için 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlattı. Kampanyanın geniş kitlelere ulaşmasının ardından yurt içinde ve dışında binlerce kişi Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu.

Kızlarının tedavisi için Antalya'da ev tutan Yazıcı ailesi, çocuklarını 11 Nisan'da özel bir hastaneye yatırdı. Burada tedavisine başlanılan Öykü Arin'e ilk olarak anneden yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil uyum sağlamayınca baba Çağdaş Yazıcı'dan nakil kararı alındı. 26 Haziran'da babadan gerçekleştirilen yarı uyumlu kök hücre nakli yüzde 98,5 oranında tuttu.

“Saçları çıktı, kaş ve kirpikleri belirginleşti”

Kemoterapi tedavisine alınan Öykü Arin, tedavi sonucu saçlarını kaybetti. Anne ve baba Yazıcı, kızlarının moralini yüksek tutmak için kendi saçlarını da kazıttı. 90 gün steril odada tutulan Öykü Arin, ardından hastaneye yakın bölgedeki evlerine taburcu oldu. Sağlığı gün gittikçe iyiye giden Minik Öykü'nün artık saçları çıktı, kaşları ve kirpikleri belirginleşti.

“Bebeklik aşıları tekrar yapılacak”

Öykü Arin'in tedavisinin ara ara devam ettiğini belirten Eylem Şen Yazıcı, kızının enfeksiyon kapmaya çok açık olduğu için 1 yıl boyunca dışarıya çıkmaması gerektiğini söyledi. Yazıcı, “1 yıl sonra ilk bebeklik aşıları tekrar yapılacak. O süreçten sonra topluma karışmaya başlayacak. 2 yıl boyunca hastalığın tekrar etme riski yüksek. 2 yılın sonunda bu risk epey düşüyor. Esas olarak da 5 yıl sonrası iyileşeceğini biliyoruz. Dolayısıyla bizim için kampanya süreci devam ediyor. Hala kampanya çağrısını sürdürüyoruz. Hem Öykü Arin için hem bütün Öykü'ler için” dedi.

“Neredeyse 2 günde bir eşleşme haberi alıyoruz”

Kök hücre bağış kampanyası sonrasında 150 bini aşkın donör elde edildiğini aktaran Yazıcı, “Çok mutlu oluyoruz. Biz sadece Öykü Arin için yapmıyoruz. Kök hücre bağışına ihtiyacı olan herkes için yapıyoruz. ‘Birçok hastalık kök hücre hastalığıyla iyileşebiliyor. Her yaştan insanın başına gelebilir. Kimle eşleşirse eşleşsin mutlaka donör olmaktan vazgeçmeyin' demiştik ve karşılığı oldu gerçekten. Çok sayıda mesaj atılıyor sosyal medyadan. Neredeyse 2 günde bir eşleşme haberi alıyoruz ve çok mutlu oluyorum. Eşleşenlerin duygularını gerçekten görmenizi isterim” diye konuştu.

Saçı olan resimler çizmeye başladı

Yazıcı, Öykü Arin'in son durumuna ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: “Öykü Arin aslında hiç hasta olduğunu düşünmedi. Çünkü biz ona hiç hastasın demedik. Ona hep, ‘Senin yaşına gelen çocuklar, bir süre hasta olmamak için hastaneye yatıyorlar. Sen bunun için hastaneye yatıyorsun ve tıpkı nasıl yılanlar deri değiştiriyorsa, saçların dökülecek ve tekrar çıkacak. Bu herkesin başına gelebilir, bizim de başımıza gelmişti' dedik. O yüzden yanında birisi veya hekim ‘hastamız' diye konuşunca, ‘Ben hasta değilim' diyor. Ama saçlarının dökülmesine çok üzülmüş. Şu an çıktığında fark ediyorum. Çünkü şu anda çok mutlu. Saç çizmiyordu resimlerinde, çok uzun zaman sonra saçı olan resimler çizmeye başladı.”

"Saçlarım, kaşlarım, kirpiklerim çıktı"

Oldukça mutlu olduğu görülen minik Öykü ise, nakil bekleyen diğer hastalara şöyle seslendi: "Saçlarınız dökülünce yine çıkar. Benim saçlarım, kirpiklerim, kaşlarım tekrar çıktı"