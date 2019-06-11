Minik Öykü için 60 gündür umutlu bekleyiş

Antalya'da 2018 yılı Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan 4 yaşındaki Öykü Arin'e, geçtiğimiz günlerde babasından yarı uyumlu nakil yapıldı. Anne Eylem Şen Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Steril odada 60'ıncı günümüz. Dile kolay! Çok zor günlerimiz oldu ama direniyoruz, kitap ile düş ile” ifadelerini kullandı.

İzmir'de yaşayan Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çiftinin 4 yaşındaki kızı Öykü Arin'e geçtiğimiz yıl Kasım ayında löseminin nadir görülen türlerinden JMML tanısı konuldu. Yazıcı ailesi, tanı konulduktan sonra tedavi için Antalya'da özel bir hastaneye gelirken, yine uygun iliğin bulunması amacıyla da hem yurt için de hem de yurt dışında 'Öykü Arin'e Umut Ol' adıyla kampanya başlattı.

Annesinden yarı uyumlu nakil yapıldı

Kampanya sonrası Türkiye ve yurt dışından birçok ülkede kan bağış kampanyaları başlatılmıştı. Binlerce kişi Öykü için bağışta bulundu ancak yüzde 100 uyumlu uygun donör bulunamadı. Sürecin ardından doktorlar, Öykü Arin'in organlarının zarar görmemesi için annesinden yarı uyumlu nakil kararı aldı. Bunun üzerine 18 Nisan'da anneden nakil işlemi gerçekleştirildi. Uyum sürecinin belirlenmesi için hastanede kontrol altında tutulan anne ile kızı 28 gün boyunca steril odada tutulmaya başlandı.

Uyum sürecinin başlatılmasının ardından geçen 40 gün sonrası doktorların yaptığı testlerde Öykü Arin'e nakledilen iliğin tutmadığı ve yeniden nakil sürecinin başlatılacağı belirtildi. Süreç içerisinde yüzde 100 uyumlu ilik bulunamaz ise, bu sefer baba Çağdaş Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılacağı kaydedildi.

‘İyilik hareketi' AHBAP'ın kurucusu, şarkıcı Haluk Levent de Yazıcı Ailesi'ni, ilik nakli öncesinde ziyaret etti. Daha önce de birkaç kez ziyarete gelen Levent, odaya girişinde ise ‘Deniz Üstü Köpürür' adlı türküyü seslendirmişti.

Çağdaş Yazıcı'dan geçen hafta 2 gün kök hücre toplanarak Arin'e yarı uyumlu nakil yapıldı. Naklin uyumlu olup olmadığı yaklaşık 1 ay içinde belli olacak.

Hastanede 60 gündür tedavi gören minik Öykü, çeşitli aktivitelerde de bulunuyor. Anne Eylem Şen Yazıcı, ‘Öykününhastanegünlüğü' hashtagiyle Öykü Arin'in hastanede yaptığı etkinlikleri sosyal medya hesabından paylaşıyor. Öykü Arin dans ediyor, piyano dersi alıyor, resim çiziyor ve okuma-yazma öğreniyor.

“Steril odada 60'ıncı günümüz”

Eylem Şen Yazıcı sosyal medya hesabından, Tuncay Birkan'ın 'Dünya ile Devlet Arasında Türk Muharriri' adlı kitabıyla Öykü Arin'in fotoğrafının olduğu paylaşım yaptı. Anne Yazıcı paylaşımında, “Steril odada 60'ıncı günümüz. Dile kolay! Çok zor günlerimiz oldu ama direniyoruz kitap ile düş ile. Sevgili hocam Nilgün Toker beni 60'ıncı günde başka bir derinliğe çekecek bu kitap için çok teşekkür ederim yeniden. Ve Tuncay Birkan kalemine sağlık” ifadelerini kullandı.