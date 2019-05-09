Minik Öykü nakil sonrası üçüncü haftaya girdi

İzmir'de lösemi teşhisi konulan 4 yaşındaki Öykü Arin'e uyumlu ilik bulunamayınca annesi Eylem Şen'den yarı uyumlu ilik nakli yapıldı. Nakil sonrası üçüncü haftaya giren ve tedavisi Antalya'daki hastanede devam eden minik Öykü'nün annesi Eylem Şen, henüz değerlerin yükselmediğini belirterek, "Çok uzun zamandır hastanede olduğu için sıkıldı artık biraz ve onu neşeli tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bekliyoruz umutla" dedi.

İzmir'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan 4 yaşındaki Öykü Arin'e uyumlu ilik bulunamayınca annesi Eylem Şen'den yarı uyumlu ilik nakli yapıldı. Tüm Türkiye'nin evladı haline gelen minik Öykü'nün nakil süreci tamamlandı. Tedavi süreci ise hastanede steril bir odada devam ediyor. Bu süreçte yalnızca annesi refakatçi olarak yanında kalıyor. Anne kız, 28 gün steril odada kalacak ve naklin başarılı olup olmadığı gözlenecek. Yarı uyumlu nakil başarısız olduğu ya da JMML tekrar ettiği takdirde Öykü Arin'in yeniden nakil olması gerekecek. Bu nedenle Öykü için başlatılan "Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol" kampanyası da devam ediyor. Anne Eylem Şen, nakil sonrası kemoterapi nedeniyle Öykü'nün karın ağrısı, halsizlik ve kusma gibi şikayetler yaşadığını paylaşmıştı.

"Henüz değerler yükselmedi"

Nakilde üçüncü haftaya girilirken anne Eylem Şen sosyal medya hesabından Öykü'yle ilgili son durumu paylaştı. Öykü Arin'in durumunu merak eden çok sayıda dostları olduğunu ve çok sayıda mesaj aldıklarını belirten anne Şen, "Henüz sizinle paylaşabileceğimiz yeni bir haber yok. Henüz değerleri yükselmedi. Beyaz küresinin yükselmesini bekliyoruz ümitle. Kimi zaman ateşi çıkıyor ya da benzer sıkıntılar oluyor ama çok ciddi bir sıkıntısı yok. Çok uzun zamandır hastanede olduğu için sıkıldı artık biraz ve onu neşeli tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bekliyoruz umutla. İyi dilekleriniz ve dualarınız bizimle olsun. Donör olun, umut olun ve asla vazgeçmeyin" ifadelerini kullandı.

Minik Öykü, Çukur dizisinde

Çukur isimli dizide de Öykü Arin'e dikkat çekilerek izleyiciler donör olmaya teşvik edildi. Dizide Öykü Arin'i canlandıran kız çocuğunun, hastalığı ile mücadelesi ve inancı konu edindi.

Dizideki karakterlerden Aliço'nun vurulması ve hastaneye kaldırılması sonrası Yamaç'ın umutsuz bekleyişinde, Öykü Arin yanına gelerek ona umut verdi, yaşanan her şeye rağmen mücadele etmesi gerektiği konusunda destek oldu. Dizinin bir başka sahnesinde de bir evin duvarındaki "Öykü Arin'e Umut Ol! Kök Hücre Bağışı Hayat Kurtarır" yazısına yer verildi.