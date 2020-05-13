Minik Öykü'den ‘donör ol' çağrısı

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, korona virüs önlemleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının 4 saatliğine kaldırıldığı ve çocukların parkları ve meydanları doldurduğu günde, Antalya'da lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Öykü Arin'i unutmadı. Uysal, minik Öykü'yü oturdukları sitenin bahçesine indiği sırada ziyaret edip rüzgar gülü hediye etti. Rüzgar gülünü koşarak döndüren Öykü, "Donör olun hayat kurtarın" çağrısında bulundu.

Korona virüsle mücadelede kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla yaklaşık 2 aydır evlerinden çıkamayan 14 yaş ve altı çocuklar, 4 saatliğine de olsa sokağa adımlarını attı. Antalya'da da, Muratpaşa Belediyesi, çocukların dolduğu parklar ve meydanlarda onları rüzgar gülleriyle karşıladı. Patenleriyle kayan, bisikletleriyle tam güç pedallayan çocuklar, rengarenk rüzgar güllerini döndürürken Belediye Başkanı Ümit Uysal da özel bir ziyaret gerçekleştirdi.

Uysal, Antalya'da lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Öykü Arin'i annesi Eylem Şen Yazıcı ve babası Çağdaş Yazıcı'yla oturdukları sitenin bahçesine indiği sırada ziyaret etti. Başkan Uysal, Öykü'ye de rüzgar gülü hediye etti. Maskesi, eldiveniyle sitenin bahçesinde koşarak rüzgar gülünü döndüren Öykü, "Donör olun hayat kurtarın" çağrısı yaptı.

Başkan Uysal, Öykü Arin'e kısa ziyaretinin ardından Muratpaşa Belediyesi'nin hemen yan tarafında bulunan Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'na uğrayıp çocuklarla ve aileleriyle sohbet etti.