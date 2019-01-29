Minik Taha, dört gözle beklediği öksürme cihazına kavuştu

Antalya'da nörolojik epilepsi hastası olarak dünyaya gelen ve 5 makineye bağlı hayatını sürdüren 4 yaşındaki minik Taha, yardım kampanyası ile toplanan 35 bin TL'ye alınan öksürme cihazını kullanmaya başladı. Minik Taha, artık daha rahat nefes alıp verecek.

Antalya'da yaşayan Gültekin-Necla Gümüştekin (37) çiftinin ilk bebekleri 4,5 yaşındaki Taha Gümüştekin, anne karnında kordon dolanması sonucu nörolojik epilepsi hastası olarak sezaryenle dünyaya geldi. Minik Taha'nın, anne karnında kordona dolanması ve ardından kordonun beyin üzerindeki kemiği çökertmesi nedeniyle kısa süreli oksijensiz kaldığı ve yutkunma refleksini kaybettiği belirlendi. Hastalığı nedeniyle beynin iki bölümünde çukurluk bulunan ve sadece parmaklarını oynatabilen minik Taha, beslenmesini midesindeki hortumdan, solunumunu ise solunum makinesine bağlı trakeostomi (cerrahi yollarla soluk borusuna giden bir delik açılması) yöntemi ile sağlıyor.

5 makineye bağlı yaşam mücadelesi

Beslenme, solunum ve kalp olmak üzere 5 cihaz kullanan minik Taha 14 ilaçla yaşama tutunmaya çalışıyor. Ekonomik olarak zorluk çeken aile, Taha için verilen bakıcı parası ile geçimini sağlarken, çocuklarının nefes almasını kolaylaştıracak olan 35 bin TL tutarında bir cihaz için Antalya Valiliğinin de iznini alarak yardım kampanyası başlattı. Minik Taha için kampanya sonuç verdi ve 35 bin TL kısa sürede toplandı.

Toplanan yardımla 35 bin TL'ye öksürük cihazı alındı. Alınan cihaz bugün minik Taha'ya bağladı. Cihaz ile Taha'nın akciğerlerinde toplanan enfeksiyonun dışarı atılması sağlanacak ve böylece Taha, daha iyi ve rahat nefes alıp verebilecek. Yardımseverlere teşekkür eden Minik Taha'nın ailesi, "Allah herkesten razı olsun. Toplanamayacak diye tereddüt ettik. Kısa sürede toplandı. Şimdi çok mutluyuz. Cihazımız bugün bağlandı. Herkese teşekkür ederiz" dedi.