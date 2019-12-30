Minikler harçlıklarını Rüzgar için paylaştı

Antalya OSB Gündüz Bakımevi, 5 buçuk yaşındaki talasemi majör hastası Rüzgar Güney Alpaslan'ın tedavi masraflarına destek olmak için organizasyon düzenledi. Bakımevi öğrencileri, ailelerinden aldıkları harçlıkları, kardeşleri saydıkları Rüzgar'ın tedavisi için bağışladı.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Gündüz Bakımevi, 5 buçuk yaşındaki talasemi majör hastası Rüzgar Güney Alpaslan'ın tedavi masraflarına destek olmak için bir organizasyon düzenledi. Antalya OSB Bölge Müdürlüğü idari hizmet binasında düzenlenen organizasyonda, gündüz bakımevi öğrencilerinin yaptığı ürünler ile gönüllüler tarafından bağışlanan eşyalar satışa çıkarıldı. Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, eşi Şebnem Bahar, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Gizli ve Yiğit Budak, Bölge Müdürü İlhan Metin, eşi Pınar Metin, Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Başkan Vekili Enis Arın, Genç Organize Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Elçin Ekici Öztürk, öğrenci velileri ve Bölge Müdürlüğü çalışanlarının katıldığı organizasyondan elde edilen gelir, Rüzgar Güney Alpaslan'ın ailesine teslim edildi.

İlik nakli Antalya'da gerçekleşti

Bebeklik çağlarında yakalandığı talasemi majör hastalığı nedeniyle vücudu kan üretmeyen ve bu nedenle üç haftada bir, üç gün kan nakline ihtiyaç duyan minik Rüzgar'ı yeniden hayata bağlayan müjdeli haber İngiltere'den geldi. İngiltere'de bulunan yüzde 100 uyumluluğa sahip ilik, Antalya'daki özel bir hastanede gerçekleşen başarılı bir operasyonla minik Rüzgar'a nakledildi. Operasyonun ardından bağışıklık sistemi tamamen kapanan Rüzgar, özel şartlara sahip tam steril bir odada, ciddi bir bakım sürecine alındı.

Hastanede devam edecek 2 aylık tedavinin ardından, bakteri ve mikroplardan arındırılmış özel şartlara sahip bir evde 6 ay daha sürmesi gereken tedavinin masraflarını karşılamak için bir internet sitesi aracılığıyla yardım kampanyası başlatan anne Ayşe Alpaslan, hastane masraflarının devlet tarafından karşılandığını, ancak dışarıdan gelen ilaçlar ile evde uygulanacak bakımın kendi imkanları ile sağlanacağını, bunun için de maddi desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtti. Oğlu Rüzgar ile birlikte çektiği videoyu internet sitesinde paylaşan anne Ayşe Alpaslan, tedavi için İzmir'deki evlerini kapatıp Antalya'ya geldiklerini, Antalya'da kalacakları süre zarfında, gıda, elektrik, ısınma gibi temel ihtiyaçlarla birlikte minik Rüzgar'ın ilaç ve bakım ürünlerinin karşılanması ile ilgili yardım talebinde bulundu.

Harçlıklarını Rüzgar ile paylaştılar

Anne Ayşe Alpaslan'ın yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Gündüz Bakımevi, Mayıs ayında başlattığı “Korkma, Ben Varım Projesi” kapsamında, Alpaslan ailesine yardım elini uzattı. Projeyi, annesi, babası tarafından öldürülen 5 yaşındaki E.Y. için yardım organizasyonu düzenleyerek başlatan Antalya OSB Gündüz Bakımevi yetkilileri ve velileri, benzer bir etkinlik ile minik Rüzgar'ın tedavisi için bağış topladı. Öğrencilerinin yaptığı ürünler ile gönüllüler tarafından sağlanan eşyaların satışa çıkarıldığı organizasyonun açılışını, gündüz bakımevi öğrencileri yaptı. Minik öğrenciler, ailelerinden aldıkları harçlıkları, kardeşleri saydıkları Rüzgar'ın tedavisi için bağışladı. Minik Rüzgar ve Alpaslan ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri ise 'Korkma, Ben Varım Projesi'nin devam edeceğini belirtti.