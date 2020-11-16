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Minikler sokakta oyun oynamak yerine ekonomi konuştu

Antalya’da sokakta bir araya gelen 8 ile 10 yaşları arasındaki çocuklar, oyun oynamak yerine ekonomiyi konuştu.

Antalya'da sokakta bir araya gelen 8 ile 10 yaşları arasındaki çocuklar, oyun oynamak yerine ekonomiyi konuştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde kur tartışması yapan çocukların Türkiye-ABD kıyaslaması yaptığı da görüldü.


Bir araya gelen 4 arkadaş, yaşlarına bakmadan kaldırıma oturarak ekonomiyi ele aldı. Yaşları 8 ile 10 arasında değişen çocukların ekonomi üzerine tartışma yaptığı anlar, karşı binada oturan bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde çocukların Türkiye-ABD arasında kıyaslama yaptığı, ülkeler arası verilen maaşlar üzerine konuştukları görüldü.

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