Miniklerden büyüklere tasarruf çağrısı

Her yıl 11-17 Ocak günleri arasında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası'nda Konyaaltı Belediyesi Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevleri, hazırladıkları etkinliklerle enerji tasarrufun önemine dikkat çekti.

Konyaaltı Belediyesi Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri bir birinden renkli etkinliklerle Enerji Tasarrufu Haftasını kutladı. Öğrenciler hazırladıkları etkinliklerle tasarrufun önemine dikkat çekti. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediyenin kreşlerinde eğitim gören öğrencilerin önemli gün ve haftaları hazırladıkları etkinliklerle yaşayarak öğrendiklerini söyledi. Bu anlamda her yıl 11-17 Ocak günleri arası kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası içinde bir etkinlik hazırladıklarını ifade eden Semih Esen, bu etkinlikle amaçlarının küçük yaşta öğrencilere enerji tasarrufunun önemini aşılamak olduğunu kaydetti.

Başkan Semih Esen, “Küçük yaşta kazanılan alışkanlıklar çok önemlidir. Biz de çocuklarımıza bu alışkanlıkları kazandırmak istiyoruz. Enerji kaynakları özellikle son yıllarda ülkemiz ve dünyamız için çok büyük önem arz etmekte. İnanıyoruz ki öğrencilerimize bu bilinci şimdiden aşılarsak, gelecek için de kaygımız bir o kadar azalacak. Bu amaçla hazırladığımız etkinliklerde kreş öğrencilerimiz, ‘enerji tasarrufu'nun önemini öğreniyor. Bunu da ‘bir damla su dünyayı kurtarır' diyerek en güzel şekilde anlatıyorlar. Dilerim minik öğrencilerimiz bu etkinlikle farkındalık oluşturur ve biz büyüklere de örnek olurlar” dedi.