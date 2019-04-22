Miniklerden jandarmaya büyük ilgi

Antalya'da EXPO 2016 sergi alanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen ekinliklerde çocukların Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince açılan standa ilgisi yoğun oldu.

Antalya'da EXPO 2016 sergi alanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir dizi ekinlik düzenleniyor. Ekinlikler çerçevesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de bir dizi ekinlikler yaparak çocukların ilgisini çekti. Çocuklara jandarmanın görev esnasında kullandığı araçlar ve gereçler anlatıldı. Jandarmanın önemine değinildi. Bazı çocukların telsizlere ilgisi yoğun oldu. Etkinlik kapsamında Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığından Motosiklet Timi, JAK timi, Mobil Karakol aracı, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığından Ford Costom devriye aracı, Yangın tespit köpeği de hazır bulundu. Etkinlikte 11 jandarma ekibi görev aldı. Etkinlikte çocuklara, buton rozet, tükenmez kalem, uçurtma, balon hediye edildi. Çocuklara stant odasında boyama kitabı ile boyama etkinliği ve Jandarma tanıtım filmi izlettirildi. Öte yandan çocukları ‘Jandarmanın ablası' olarak bilinen Astsubay Sevim Koç ve Çocuk ve Kadın Kısım Amiri J.Kd.Bçvş. Mehmet Farfar da yalnız bırakmayarak çocuklar ile birlikte vakit geçirdiler.