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Miniklerden kitap çalışması

Antalya Fatmagül Özpınar İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencilerinin yazdıkları şiir, anı, masal, hikaye ve çizdikleri resimler kitap haline getirildi.

Antalya Fatmagül Özpınar İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencilerinin yazdıkları şiir, anı, masal, hikaye ve çizdikleri resimler kitap haline getirildi.


Fatmagül Özpınar İlkokulu 3-F sınıfı öğrencileri, Serbest Etkinlik Dersinde yaptıkları etkinlik kapsamında kitap çalışması hazırladılar.


Kitapların içeriği ise öğrencilerin yazdıkları şiir, anı, masal, hikaye ve çizdikleri resimlerden oluşturuldu. Sınıf Öğretmeni Miray Köken, yapılan çalışmanın öğrencileri motive ettiğini belirtti.


Kitabın önsözünde de Okul Müdürü Recep Ekici'nin öğrencilere mesaha yer aldı. Ekici öğrencilere mesajında şu ifadeleri kullandı:


“Herkesin bir hedefi olmalı. Hayatınızın sonunda nereye olacağını bilmek istiyorsanız, nereye gittiğinizi bilmek zorundasınız. Bu nedenle kendinize doğru hedefler belirleyiniz. Hedefe ulaşmada size yolunuzu aldığınız eğitim, iradeniz, azim ve kararlılığınız gösterecektir”


Kitabın içinde yer alan sayfaların öğrencilere ait olduğunu kaydeden Köken, “Öğrencilerimizin kendi anılarını, yazdıkları şiirleri, hikayeleri, masalları bir kitapta birleştirerek, onları motive etmek istedik” dedi.

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