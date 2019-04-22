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Miniklerden Rektör Ünal'a ziyaret

Akdeniz Üniversitesi kampüsünde yer alan 75.

Yıl Kreş ve Çocuk Kulübü öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'ı makamında ziyaret etti.


Öğrencileri karşılayan Rektör Ünal, bir süre sohbet ettikten sonra Yiğit Açıkgöz ve Irmak Yıldırım isimli öğrencileri sırasıyla makam koltuğuna oturtarak, ileride hangi meslekleri seçmek istediklerini sordu. Bazı öğrencilerin 'bilim adamı olmak istiyoruz' demeleri üzerine Rektör Ünal , “O zaman sizleri başka üniversitelere kaptırmayalım. O gün geldiğinde Akdeniz Üniversitesini tercih ederseniz çok memnun olurum. Sizleri bilimsel çalışmalarınızı Akdeniz Üniversitesi'nde yapmaya davet ediyorum” diyerek şakalaştı.


Rektör Ünal, “ Minik yavrularımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bizi ziyarete gelmişler. Onların yüzlerindeki bu mutluluğu ve neşeyi görmek bizleri de çok mutlu etti. Bu masum yavrularımızın yüzlerindeki gülücükler sayesinde gönlümüz şenlendi. Her ne kadar bugün küçük olsalar da onlar yarının büyükleri. Onun için onları yarının şartlarına göre hazırlamalıyız. Vatanını milletini seven, tüm insanlığı kucaklayan güzel insanlar olmalarını temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. diye konuştu.


Çocuklara hediye takdiminde bulunan Ünal, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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