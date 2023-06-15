Miniklerden yılsonu mezuniyet gösterisi

Miniklerin gösterisini Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve eşi Fikriye Topaloğlu da izledi.

Kemer Belediyesi Kültür Salonunda yapılan mezuniyet gösterisine, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve eşi Fikriye Topaloğlu'nun yanı sıra öğretmenler ve öğrencilerin aileleri de katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, minik öğrenciler öğretmenleriyle hazırladıkları gösterileri sundu. Kemer'in ilk turizmcilerinden hayırsever iş insanı Orduvar Akman ve eşi Ülker Akman tarafından Kemer Belediyesi'nin yer tahsisiyle yaptırılan anaokulunda eğitim alan öğrencilerin gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Minik öğrencilerin yılsonu mezuniyet gösterisi, Belediye Başkanı Topaloğlu ve davetlilerden büyük alkış topladı.

Başkan Topaloğlu, programda yaptığı konuşmasında, Kemer Belediyesi olarak ilçede eğitim alan tüm öğrencilerin iyi bir eğitim almaları için eğitime büyük destek verdiklerini söyledi.

Kemer'de eğitime ve öğrencilere her zaman destek olarak çıtayı daha yukarılara çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Topaloğlu, “Yolumuza “Eğitim varsa gelecek var” sloganı ile çıktık. Atatürk'ün çizdiği yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız anaokulundan üniversiteye kadar Kemer Belediyesi'nin çatısı altında. Çocuklarımızın iyi bir eğitim alması, ilerde ülkemiz için hayırlı bireyler olmasına vesile olacaktır. Öğrencilerimizi çok seviyoruz. Kemer Belediyesi olarak eğitime yaptığımız katkılar artarak devam edecek” dedi.

Kemer Belediyesi Ülker-Orduvar Akman Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Oya Aslantaş ise desteklerinden dolayı Başkan Topaloğlu'na teşekkür ettiğini belirtti.