Miniklere 7 bölge yerli malı kutlaması

Manavgat Belediyesi'ne bağlı Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki minikler, Yerli Malı Haftası'nda Türkiye'nin 7 bölgesinin kültürlerini ve yemeklerini tanıttı.

Manavgat Belediyesi Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, “Yerli Malı Haftası” kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesini temsil eden Türk yemekleri ile kutladı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Özel Kalem Müdür Hatice Sözen, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı “Yerli Malı” etkinliğine 5 sınıftan öğrenciler, Türkiye'nin 7 bölgesinin yemeklerini ve kültürünü görsel grafiklerle hazırlayarak temsili bir bölge köşesi oluşturdu. Ege bölgesinin teması zeytin, İç Anadolu bölgesini, el yapımı börekler, Ankara Simiti, Güneydoğu Anadolu Bölgesini İçli köfte, çiğköfte, Akdeniz Bölgesini keşkek, Karadeniz Bölgesini ise balıkçılık, çay ve kömürcülük üzerine kurulan temalarla temsil etti.

Yöresel kıyafet giydiler

7 bölgenin yemek kültürünü tanıtan minikler, aynı zamanda yöresel kıyafetler giyerek Yerli Malı haftasının kutlamış oldu. Yemek stantları başında Başkan Şükrü Sözen'i ağırlayan çocukların şalvar, yazma ve çizme gibi kıyafetleri giymesi ise etkinliğe renk kattı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi mutfağını gezen Başkan Şükrü Sözen'e, Şark köşesinde çiğ köfte sunumu gerçekleştirilmesi neşeli anlara sahne oldu. Yörelere uygun olarak düzenlen “Yerli Malı Haftası” etkinliği, Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde ailelerin katılımı ile devam etti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediye bünyesinde eğitim alan çocukların Türk Kültürü'ne ve geleneklerine bağlı bir şekilde yetiştirildiklerini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi'mizde düzenlediğimiz Yerli Malı haftası ile çocuklarımıza ulusal ve kültürel değerlerimizi aktarmak istedik. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız, Yerli Malı haftasıyla ilgili olarak, tutumlu olmayı, yerli ürünleri kullanmanın önemini ve bilinçli tüketimi öğrenmiş oluyor. Yöresel kıyafetler ile bölgesel ürünlerin tanıtılmasıyla birlikte, ulusal kültürümüz, örf ve adetlerimiz de çocuklarımıza aktaracağımız en önemli miraslarımız arasında yer alıyor. Manavgat Belediyemiz, bu ilkeler doğrultusunda eğitim vermeye devam edecektir” dedi.