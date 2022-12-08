Miniklere jonglör eşliğinde trafik eğitimi

Antalya Kemer Belediyesi Ülker-Orduvar Akman Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki minik öğrenciler, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Türkiye'de ilk defa Antalya'da uygulanmaya başlayan ‘Trafikte Okul-Jandarma Elele Birlikte Güvenli Geleceğe' adlı proje çerçevesinde gelen jonglör eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Okul bahçesinde yapılan programa, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Turgay Sarıoğlan, jandarma trafik ekipleri, minik öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Çocuklara trafik bilinci aşılamak amacıyla yapılan proje çerçevesinde minik öğrenciler, jonglör gösterisini izledi. Minik öğrenciler, jonglörün yaptığı şovları ilgi ve heyecanla takip etti. Öğrencilerin mutlu ve keyifli anlarında ise renkli görüntüler ortaya çıktı. Öğretmenler, yapılan gösteride emeği geçen jandarma personeline teşekkür etti.