Miniklerin kreş mezuniyeti sevinci

Eğitim hayatına Konyaaltı Belediyesi'nin kreşlerinde başlayan minik öğrenciler, mezuniyet sevinci yaşıyorlar. Konyaaltı Belediyesi Gürsu Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören 6 yaş grubu öğrenciler için Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan ile birlikte öğretmen, öğrenci ve öğrencilerin aileleri katıldı. Tören minik öğrencilerin dans ve müzik gösterileriyle başladı. Kreş öğrencilerinin hazırladıkları yöresel oyunlar, modern dans gösterileri izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Törende konuşan Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, konu çocuk olunca herkesin biraz duygusal ve hassas olduğunu belirterek, “En değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı bize emanet ettiğiniz için velilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu günün en anlamlı alkışını çok değerli çocuklarımızın öğretmenleri hak ediyor. Mezun olarak çocuklarımıza, çıkacakları yeni yollarında başarılar diliyorum” dedi.

Öğrencilerin gösterilerinin ardandan mezuniyet törenine geçildi. Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, 6 yaş grubunda mezun olan 46 öğrenciyi tebrik etti. Mezun öğrenciler daha sonra kep atarak, mezuniyet sevinci yaşadı.