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Miniklerin oyun kaçamağı zabıta noktasında bitti

Antalya’nın Serik ilçesinde ailesinden habersiz oyun oynamak için dışarı çıkan ve kaybolan minik yaramazlar zabıta ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde ailesinden habersiz oyun oynamak için dışarı çıkan ve kaybolan minik yaramazlar zabıta ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.


Akçaalan Mahallesinde 2 yaşındaki Meryem ile 4 yaşındaki Efe Kaan, ailesinden habersiz şekilde oyun oynamak için dışarı çıktılar. Minik yaramazların yanında ailesinin olmadığını farkeden vatandaşlar durumu zabıta ekiplerine bildirdiler. İlçe merkezinde yapılan anons sonrası gelen ihbar üzerine iki kardeşin ailesi tespit edilerek bilgi verildi. Minik yaramazlar anne Tansu Dağdelen'e teslim edildi. Çocuklarına kavuşan anne ise büyük sevinç yaşadı.

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