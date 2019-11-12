Minyatür sanatından, bilgisayara ASMEK kursları başladı

13 bini aşkın kursiyer birbirinden güzel el ürünlerini ortaya koymak ve yeni bir meslek edinmek için eğitim alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursu ASMEK'lerde 2019- 2020 yeni dönem kursları başladı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ASMEK kurslarında Klasik Türk Sanatlarından, Bilgisayar İşletmenliğine kadar çeşitli branşlarda eğitimler başladı. Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı, Aksu, Korkuteli, Finike, Kumluca, Alanya, Serik, Kemer ve Gazipaşa kurs merkezlerinde kursiyerler 4 Kasım Pazartesi günü ders başı yaptı. ASMEK bünyesinde bu yıl 194 branşta 728 kurs verilecek. Meslek, sanat, bilgisayar ve yabancı dil alanlarındaki kurs sonunda kursiyerlere katılım belgesi verilecek.

Antalya Atatürk ASMEK kurs merkezinde Klasik Türk Sanatları kursuna katılan Emekli öğretmen Gülsüm Yılmaz, iki yıldır düzenli olarak kurslara geldiğini belirterek, “Kurslar sayesinde kendimizi eve kapatmıyoruz, hem kendimizi geliştiriyoruz hem değişik sanatlar öğreniyoruz. Bu çalışmalarımızı sene sonunda sergide paylaşıyoruz mutlu oluyoruz” dedi.

Klasik Türk Sanatları kursuna çok severek geldiğini ifade eden Esra Arslan da, “Çok güzel bir sosyal ortam var. Arkadaşlardan ve kurslardan çok memnunuz. Minyatür ve tezhip çalışıyorum” diye konuştu.

Sanatla ilgilenmenin insanı hayata daha bağladığını söyleyen kursiyer Gülten Kalyoncu, “Resim sanatına karşı bir merakım vardı. Kursa gelip profesyonelce çalışmayı tercih ettim. Karakalem ve yağlı boya çalışması yapıyoruz. Öğretmenimiz bize resim yapmayı sevdirerek, en küçük detaya kadar bilgi verip anlatıyor ilgileniyor. Sanatla uğraşmak insanı hayata daha bağlayıcı, dinlendirici, ruhunuzla kendinizle daha uyumlu oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

75 yaşında resim kursunda

Resim kursuna katılan 75 yaşındaki Lale Ergüner, “İki yıldır kursları takip ediyorum. Evde boş oturmak keyifsiz bir durum o yüzden yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Daha önce kara kalem eğitim almıştım, şimdi yağlı boya eğitimine başladım” dedi. Atatürk ASMEK'te İlk Yardım Kursu ve Dikiş Nakış kursu da kursiyerlerin en çok ilgi gösterdiği kurslar arasında.