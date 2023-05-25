Miran: “10. Kez üst üste yetkili sendika olduk”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 2023 sendika sayımlarına göre Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi'nin 8 bin 12 üye ile 10.kez üst üste yetkili sendika olduğunu söyledi.

Eğitim Bir Sen, Türkiye genelinde yetkili sendika olma unvanını korurken, Antalya Şubesi de 2022 yılı Mayıs ayı sayımlarına göre eğitim sendikaları arasında zirvedeki yerini korudu.

Gelenek 10 yıldır yine değişmedi

Antalya'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ve Üniversitelerde 2023 yılı mutabakatına göre Eğitim Bir Sen 8 bin 12 üye yine genel yetkili sendika oldu. 2. Sırayı 7 bin 933 üye ile Eğitim-iş alırken, Türk Eğitim Sen 6 bin 923 üye ile 3.sıraya geriledi.

Üyelere teşekkür etti

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, “Yetkide istikrar sağlamamızda emek harcayan, gönül veren tüm teşkilatımıza ve üyelerimize teşekkür ederiz. Bizim için doğru yolda yürümek kadar, yolu doğru yürümek de önemlidir. İyiyi ve güzeli kılavuz edinen hüner, emekle buluşan yetenek, yalandan ve gösterişten uzak maharet, üyesiyle dertlenen kabiliyet ve teşkilat. Derdimiz ,davamız budur “ diye konuştu.