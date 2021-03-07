Miran: “Kadının saygınlığı kadına saygıyla başlar ”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Dünya Kadınlar Günü ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kadını mağdur etmeye dönük tüm ideolojik kurgulara rağmen içine doğduğumuz kültür ve anlam dünyasında ‘kadının saygınlığı, kadına saygıyla başlar' anlayışı esastır” diyerek kadın haklarının önemine vurgu yaptı.

“Varlıkları yok sayılmıştır”

İnancının gereğini yerine getirmeye çalışan kadınların varlığının görmezden gelinmesinin kadına yönelik saygının ne seviyede olduğunun göstergesi olduğunu belirten Başkan Miran, “Kadınlarımız bir hak talep edemez, hatta sırf farklı tercihlerinden dolayı hakları gasp edilebilir görülmüştür. 28 Şubat'ta kılık ve kıyafetinden dolayı binlerce çalışan kadına, kız öğrencilere yapılan zulümlere sessiz ve tepkisiz kalınmasının sebebi budur. Yine dünyanın birçok yerinde terör ve savaş mağduru olan, vatanından sürülen, göçmen duruma düşen, öldürülen, tutuklanan veya zindanlarda taciz ve tecavüze, soykırıma uğrayan kadınların, bu çarpık zihniyet tarafından çağdaş yaşama biçimine uymadıkları gerekçesiyle hakları hatta varlıkları yok sayılmıştır” dedi.

“Kadın kimliği üzerinden operasyon yapılıyor”

Milletin kişilik ve kültürünün kadın kimliği üzerinden yapılan operasyonlarla bozulmaya çalışıldığını belirten Miran, kadının dünden bugüne, bugünden yarına duygu, bilgi, beceri, ahlak, maneviyat akışının canlı değeri olduğunu ve aileyi, toplumu yozlaştırmak suretiyle bizleri bozguna uğratmak isteyenlerin, bu değeri aşındırmaya çalıştıklarını söyledi. ‘Sözde ‘kadın hakları' söyleminin, dünyanın her yerinde kadim ahlaki düzenleri sarsmak, köklü toplum yapılarını yozlaştırmak için bir istismar malzemesi olarak kullanılabilmektedir” diyen Miran, bu kişilerin kültürden, ahlaktan, aileden, inançtan, millet ve milliyetten, medeniyet ve kültürden yana hiçbir kaygıları olmadığının altını çizdi.

“Sağlam aile, güçlü kadın”

Geçmişten günümüze yapılan sömürülerin ve dayatmaların bedelini kadınların ödediğini belirten Eyüp Bülent Miran,“Kadını mağdur etmeye dönük tüm ideolojik kurgulara rağmen içine doğduğumuz kültür ve anlam dünyasında ‘kadının saygınlığı, kadına saygıyla başlar' anlayışı esastır. Eğitim-Bir-Sen olarak, insan ve medeniyet değerlerini muhafaza edip yüceltecek toplumun, ancak sağlam aile yapısı ve güçlü kadınla mümkün olacağına inanıyor; Dünya Kadınlar Günü'nün kadınların sorunlarının çözümü için yeni bir başlangıç ve imkan olmasını temenni ediyoruz. Modern hayatın hakka ve ahlaka sığmayan dayatmalarının, sanayileşmeyle başlayan kapitalizmin sömürü çarklarının, sapkın bazı yönelişlerin her geçen gün değerlerimizi dejenere etmesinin en büyük bedelini kadınlar ödemektedir” şeklinde konuştu.