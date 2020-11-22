Miran: “Öğretmenlere çocuk bakıcısı algısı oluşuyor”

Millî Eğitim Bakanlığı'nın Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verip uzaktan eğitim ile devam edilmesi yönündeki kararının ardından bir genelge ile resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması yönünde değişiklik yapmasına Eğitim Bir Sen'den tepki geldi. Sendika Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, “Alınan bu karar ile okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimizin “çocuk bakıcısı” yerine konulması algısı ortaya çıkarmıştır” dedi.

‘Eğitimde esas olan yüz yüze eğitim'

Eğitim-öğretimde esas olanın yüz yüze eğitim olduğunu ve eğitimin tüm kademelerinde yüz yüze eğitime geçilmesinin nihai hedef olması gerçeğine rağmen alınan bu kararın, eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmesi gerekçesiyle uyuşmadığını vurgulayan Miran, kararın yeniden gözden geçirilmesi, salgınla mücadelede olumsuz etki oluşturmayacaksa 1, 8 ve 12. Sınıflar ile Destekleme ve Yetiştirme kurslarından başlanılarak yüz yüze eğitime geçilmesi çağrısında bulundu.

‘Bakanlığımız kararı gözden geçirmeli'

Miran sözlerini şöyle sürdürdü: “Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 20 Kasım 2020 Cuma gününden 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğine yönelik bir açıklama yapmıştı. Ancak Bakanlık, söz konusu açıklamanın daha mürekkebi kurumadan bir genelge yayımlayarak, bu defa resmî ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağını ifade etmiştir. Bakanlığın yıl sonuna kadar resmî ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara vermesini, “Her işin başı sağlık” diyerek makul görmüş; öğrenme kayıpları başta olmak üzere yüz yüze eğitim yapılmamasının neden olacağı aksaklıklara rağmen salgının etkisinin azalarak eğitim-öğretimde normale dönüşe vesile olacağı beklentisiyle bu kararı yerinde bulmuştuk. Fakat yayımlanan son genelgeyle okul öncesi eğitim kurumlarının yüz yüze eğitime başlatılması, ya eğitim kurumlarının ve yüz yüze eğitimin salgına olumsuz bir etkisinin olmadığını ya da okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimizin “çocuk bakıcısı” yerine konulması algısını ortaya çıkarmıştır. Milli Eğitim Bakanlığımıza çağrıda bulunuyor ve alınan kararın tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz”