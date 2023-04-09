Miran: "Polis Teşkilatımıza minnettarız"

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci yıldönümünü kutladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 178. yıldönümüne yönelik duygu ve düşüncelerini paylaşan Miran, “Demokrasinin sağlam temeller üzerinde tesisi, milletin barış ve mutluluğu, insan hak ve özgürlüklerinin yaşanması, toplumda huzur ve güvenliği sağlanması, vatandaşın hak ve hukukunun korunması için Türk Polis Teşkilatı'nın sorumluluklarının bilincinde görevini en muntazam şekilde ifa etmektedir. Devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımıza minnettarız. Bu duygularla devletimizin ve milletimizin selameti uğruna hayatını feda eden polislerimizin aziz hatıralarını rahmetle anıyor, emekli ve gazilerimiz ile halen görevleri başında olan emniyet mensuplarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci yıldönümünü kutluyorum” dedi.