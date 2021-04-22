Miran: “Uzaktan eğitimde erişim sıkıntısı var”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, uzaktan eğitim süreciyle ilgili sendika olarak yaptıkları araştırmaya en önemli sıkıntının yüzde 74'lük oranla öğrencilerin teknolojiye erişim güçlüğü olduğunu söyledi.

Salgın sürecinde ortaya çıkan öğrenme kayıplarına dikkat çekmek amacıyla sendika olarak “Pandemi Döneminde Öğrenme Kaybı, Tespit ve Öneriler” başlıklı raporu hazırladıklarını belirten Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2020 verilerine göre hanelerin yüzde 16,7'sinde masaüstü bilgisayar, yüzde 36,4'ünde taşınabilir bilgisayar, yüzde 22,4'ünde ise tablet bilgisayar bulunduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre ise öğrencilerin üçte ikisinin canlı dersleri takip edemediği, dersleri takip edenlerin üçte ikisinin ise cep telefonuyla dersleri takip ettiklerini söyledi.

“Yüzde 50 ve üzeri hiçbir etkinliğe katılmıyor”

Katılımcıların uzaktan eğitimde yaşadıkları en büyük zorluklara da değinen Miran, “Yüzde 74'ü öğrencilerin teknolojiye erişim güçlüğü olduğunu, yüzde 47'si evden çalışmanın getirdiği stres ve iş yükünü, yüzde 46'sı evde kaliteli internet hizmeti eksikliğini, yüzde 41'i teknik cihaz eksikliğini yüzde 40'ı canlı ders platformu altyapısının yetersizliğini, yüzde 39'u öğrencinin dijital okuryazarlığının yetersizliğini, yüzde 38'i müfredatı uzaktan eğitime adapte etmeyi, yüzde 34'ü geri bildirim vermeyi, yüzde 29'u uzaktan öğrenme için öğretim materyali hazırlamayı, yüzde 20'si uzaktan eğitim ile ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip olmamayı ifade etmiştir” dedi.

Eyüp Bülent Miran, çocukların fiziki ve zihinsel olarak daha sağlıklı ve refah içinde büyümelerini sağlamak için, akranları ile birlikte okul ve sınıf ortamında olmaları gerektiğini belirterek " Bunun için gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemleri alınmalı ve en temel politik öncelik olarak okulların yüz yüze eğitime devam etmesi sağlanmalıdır." diye konuştu.