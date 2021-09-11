İhlas Haber Ajansı

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Mısır tarlası yandı, dumandan göz gözü görmedi

Antalya’da hasat edilmiş mısır tarlasında çıkan yangın, yoğun dumanların çıkmasına neden oldu.

Antalya'da hasat edilmiş mısır tarlasında çıkan yangın, yoğun dumanların çıkmasına neden oldu. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.


Yangın, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde bulunan hasat edilmiş bir mısır tarlasında çıktı. Mısır tarlasından dumanların yükseldiğini gören mahalle halkı durumu, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın dolayısı ile yoğun dumanların çıktığı görüldü. Yangın ekiplerin çalışması ile söndürüldü. Polis ekibi ise inceleme başlattı.

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