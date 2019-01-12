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Misman'ın çalışmaları Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, Salvador Dali-Zodyak/Pantagruel Sergisi’nin ardından ocak ayında da Türk resminin en önemli isimlerinden ressam Hayati Misman’ın çalışmalarını Antalyalı sanatseverlerle buluşturdu.

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, Salvador Dali-Zodyak/Pantagruel Sergisi'nin ardından ocak ayında da Türk resminin en önemli isimlerinden ressam Hayati Misman'ın çalışmalarını Antalyalı sanatseverlerle buluşturdu.


Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu'nun yaptığı Şebnem Bahar Art Galeri'nin desteğiyle gerçekleşen serginin açılışı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. 3 Şubat ‘a kadar ücretsiz gezilebilecek serginin açılışında Misman'ın 50'nci sanat yılı da kutlandı. Başkan Uysal, günün anısına, Misman'a, üzerinde tarihi Hadrian Kapısı'nın bir çiziminin bulunduğu bir plaket takdim ederken “Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde çok özel bir sanatçıyı daha ağırlıyoruz. Misman, Türkiye'mizde kesin hatlarla, tartışmasız bir şekilde kendini kabul ettirmiş sanatçılarımızdan. Kendisini ağırlamaktan kıvanç duyuyoruz” diye konuştu.

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