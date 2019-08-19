Miss Finland 2019 finalistleri Alanya'da kampa girecek

Finlandiya'nın en güzel kızının seçileceği Miss Finland 2019 Güzellik Yarışması'nda finale kalacak 10 yarışmacı, final hazırlığı için yine Alanya'ya geliyor.

Finlandiya'da Ocak ayında başlayan elemeler tüm hızıyla sürerken, Eylül ayı başında son 10 finalist belirlenmiş olacak. Ardından güzeller Finlandiya'da yapılacak finale hazırlanmak için Alanya'ya gelecekler. Güzeller 5-12 Eylül tarihleri arasında kampa girecek.

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın (ALTAV) organizasyonu ve ev sahipliğinde, Alanya Belediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ve Türk Hava Yolları'nın (THY) katkılarıyla yapılacak ağırlama Alanya'nın en önemli pazarlarından olan Finlandiya'daki tanıtımına büyük katkı sağlayacak.

ALTAV adına Miss Finland 2019 Alanya Kampı organizasyon koordinatörü ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin, "Alanya için en önemli pazarlarımızdan olan Finlandiya'nın resmi güzellik yarışmasının final öncesi kampına beşinci kez ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bir hafta boyunca Finlandiya'nın en güzel kızları Fin basını eşliğinde Alanya'nın en güzel noktalarında çekimler yapacaklar, etkinliklere katılacaklar ve Alanya güneşinin altında final için moral depolayacaklar. Finlandiya medyasından önemli gazete ve dergilerin de ayrıca bireysel ve kurumsal sosyal medya hesaplarında Alanya'dan yoğun şekilde paylaşım yapılacak ve Alanya'nın güzellikleri sadece Finlandiya değil dünyanın farklı yerlerindeki takipçiler tarafından da izlenecek. Ayrıca Finlandiya'da yapılacak finalde de Alanya kampından görüntülere ve çekimlere yer verilecek" dedi.

Hafta boyu Alanya'nın en çekici noktalarında yapılacak çekimler ve görüntüler Finlandiya medyasının önemli günlük gazeteleri ve haftalık dergilerinde, internet sitelerinde ve çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanarak Alanya ve güzellikleri tanıtılacak. Bunun yanında Finlandiya'da yapılacak ve canlı yayınlanacak final programında Alanya kampından görüntüler Fin vatandaşına ulaşacak. Finalde Miss Finland seçilecek yarışmacı daha sonra Dünya Kainat Güzeli yarışmasında Finlandiya'yı temsil edecek.