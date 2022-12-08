Mlli Tekvandocu Muhammet Recep Çetinkaya, Antalyaspor'da

Antalyaspor, milli tekvandocu Muhammet Recep Çetinkaya'yı da kırmızı-beyazlı arma ile buluşturdu. Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Caner Canıtez, Erhan Onur Öntaş ve Murat Şimşek katıldı.

Törende söz alan Şimşek, Muhammet Recep'in 2009 yılında başladığı kariyerini 2014'ten beri milli takım seviyesinde sürdürdüğünü ve hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli tecrübelere ve başarılara sahip bir sporcu olduğunu vurgularken, genç tekvandocudan olimpik başarılar da beklediklerinin altını çizdi. Caner Canıtez ise Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen yarışmalarda kazandığı dört Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra, üç Türkiye ikinciliği ve üç Türkiye üçüncülüğü başarılarına da imza atan Muhammet Recep'in başarıları ile zaten kendini kanıtlamış bir sporcu olduğu belirterek, atılan imzaların iki taraf için de hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Spor kariyerinin yanında Akdeniz Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi'nden lisans derecesi ile mezun olan ve 'Üçüncü Kademe Kıdemli Antrenör' belgesine de sahip olan Muhammet Recep ise Başkan Av. Aziz Çetin ve yöneticilere teşekkür ederek başladığı konuşmasında Bucak doğumlu olduğunu ancak Antalya'da büyüdüğünü ve bundan sonra hem ulusal hem de uluslararası arenada hem Türkiye'yi hem de Antalya'yı temsil edecek olmaktan dolayı büyük gurur ve heyecan duyduğunu söyledi.

Tören, atılan imzaların ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.