MMO'dan lunapark denetimlerinde etiket önerisi

Dr. İbrahim Atmaca, lunaparklar ve benzeri eğlence tesislerindeki ekipmanların periyodik bakım ve onarımları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Atmaca, asansörlerde olduğu gibi lunaparklardaki oyuncaklarda da periyodik kontrollerin ne zaman yapıldığını ve tekrar ne zaman yapılacağını gösteren etiketlerin bulunması gerektiğini ifade ederek, vatandaşların en güvenilir şekilde bu oyuncakları kullanmalarının sağlanması gerektiğini söyledi.

Lunaparklarda periyodik kontrollerin her sezon öncesinde mutlaka yaptırılması gerektiğinin altını çizen Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, “Olası lunapark kazalarının önüne ancak konusunda uzman makine mühendislerinin denetimi ile geçilebilir” şeklinde konuştu.

Her tesise bir mühendis ve teknisyen

Yaşanabilecek kazaların ölüm ve yaralanmalara neden olabilecek boyutlarda olabildiğini belirten Başkan Atmaca, “Ölüm ve yaralanmalara neden olan lunapark kazalarının büyük kısmı maalesef denetim eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu nedenle denetimlerin kesinlikle aksatılmamasını ve her lunaparkta bir mühendis ve teknisyenin bulunmasını öneriyoruz. Her yıl yapılacak periyodik kontrollerin yanında lunaparklarda bulunmasını önerdiğimiz mühendis ve teknisyenlerin de aylık kontroller yanı sıra cihazların çalışmaya başlamadan önce günlük kontrollerinin yapılmasını da önermekteyiz. Oyun merkezlerindeki cihazlar periyodik kontrollerden geçip uygunluk alsa bile, her gün boş bir şekilde çalıştırılıp kontrol edilmesi gerekiyor. Tespit edilen eksiklik varsa mühendis ve teknisyen tarafından düzeltilmesi gerekiyor” dedi.

Etiketlerle bilgilendirme

Ayrıca lunaparklarda bulunan ekipmanlara asansörlerde bulunan bilgilendirme etiketlerine benzer etiketlerin yapıştırılarak, kontrol dönemlerinin şeffaf bir şekilde görülmesi gerektiğini ifade eden Başkan Atmaca, “Böylelikle periyodik kontrolleri yapılmış cihazların çocuklar ve yetişkinler tarafından gönül rahatlığıyla kullanımı sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Atmaca, oda olarak lunaparklarda periyodik kontrolleri yapabilecek yetkinliğe sahip olduklarını belirterek, “TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, ülke genelindeki yaygın örgütlülüğümüz ve yetişmiş teknik personelimiz ile lunaparklardaki makinelerin sağlıklı ve güvenli kullanımına yönelik periyodik kontrollerinin yapılması için kamusal sorumluluk ile görev almaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz” dedi.