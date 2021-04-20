Mobil fener alayı Antalya'yı dolaşacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle evlerde kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacak. 23 Nisan'da sadece araçlardan oluşacak mobil kortejli fener alayı düzenlenecek. 21-23 Nisan tarihleri arasında Online Çocuk Şenliği gerçekleştirilecek. Şair, yazar ve araştırmacı Sunay Akın da 23 Nisan'da ‘Atatürk ve çocuk” konulu online gösteri sunacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle okullarda ve tören alanlarında kutlanamayacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkuyla karşılanması için hazırlıklarını tamamladı. Bir haftaya yayılan mobil konserler ile vatandaşa büyük coşku yaşatan Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan'da Mobil Kortejli Fener Alayı düzenleyecek.

“Mobil kortej fener alayı”

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek 23 Nisan Mobil Korteji ile Antalyalılar evlerinin pencere ve balkonlarından bayramı kutlayacak. Türk Bayrakları ve renkli balonlarla süslenecek kortej araçları, Antalya'nın cadde ve sokaklarını dolaşarak, bayram coşkusunu yaşatacak. Konyaaltı Varyant'tan başlayacak olan Mobil Kortej Fener Alayı Güzergahı Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı ve Cam Piramit'te sona erecek.

“Uluslararası online şenlik”

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı çocuklara başka bir sürpriz daha hazırladı. Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Uluslararası Online Çocuk Şenliği düzenliyor. 21-22-23 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan Online Çocuk Şenliği kapsamında tiyatro, konserler, halk dansları gösterileri çocuklarla buluşacak. Etkinlikleri abbtv, Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

“Sunay Akın gösterisi”

23 Nisan'da Büyükşehir Belediyesi Antalya Oyuncak Müzesi 10. Yılını da kutlayacak. Müzenin kurucusu şair, yazar ve araştırmacı Sunay Akın, 23 Nisan Cuma günü saat 16.30'da Antalya Oyuncak Müzesi'nin 10. Yılı nedeniyle “Atatürk ve çocuk” konulu online gösteri gerçekleştirecek. Sunay Akın, Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara kendine has anlatımıyla ele alacak. Gösteri, Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve abbtv'den izlenebilecek.

“Uluslararası Online Çocuk Şenliği Programı”

21 Nisan 2021 saat 14.00-21.30 Balon Katlama Gösterisi (Tiyatro Fayton)

Çocuk Oyunu “Mimi ile Momo” (Kırmızı Kalem Sanat), Atatürk ve Türk Bayraklı Uçurtma Yapım Atölyesi (Tiyatro Fayton) 22 Nisan 2021 saat 14.00 - 20.00 Çocuk Şarkıları Konseri (Tiyatro Fayton), Çocuk Oyunu “Sandığın Büyüsü” (Kırmızı Kalem Sanat),23 Nisan 2021 saat 14.00-21.30 Kırgızistan Müzikleri ve Halk Dansları Gösterisi, Çocuk Oyunu “Ejderha, Maya ve Kardan Adam” (Kırmızı Kalem Sanat), Çocuk Şarkıları Konseri (Tiyatro Fayton)