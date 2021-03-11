Mobil Kuaför Gündoğmuş'ta 215 vatandaşa hizmet verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Kuaför Tırı, Gündoğmuş'ta pandemi önlemleri kapsamında 215 vatandaşa saç kesimi, sakal tıraşı ve kişisel bakım hizmeti verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mobil Kuaför Tırı, kırsal bölgeleri karış karış dolaşarak, ücretsiz kuaförlük hizmeti sunmaya devam ediyor. Mobil kuaförün son durağı Gündoğmuş'un Karabul, Senir, Karadere, Güneyyaka, Bedan (Bedan İlkokulu), Çamlıalan, Karaköy, Yeniköy, Köprülü Mahalleri oldu. Ekipler 3 gün boyunca genç, yaşlı, çocuk 215 vatandaşa hizmet verdi.

Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde Gündoğmuşlu vatandaşların saç kesimi ve bakımları yapıldı. Köprülü İlkokulu bahçesine park eden Mobil Kuaför, çocukların saç kesimini yaptı. Rahatsızlığı nedeniyle gelemeyecek durumda olan yaşlı vatandaşlara da evinde hizmet sunuldu.