Mobil kuaför kuyruğu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal bölgelerde kadınlar ve erkekler için hizmete soktuğu mobil kuaför hizmet tırı kırsalda yaşayan kadınların büyük ilgisini görüyor. Tır içinde verilen saç kesimi cilt bakımı, el ve ayak tırnakları bakımı konularında hizmet almak isteyen kadınlar tır önünde kuyruğa giriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık hizmetinin yanı sıra kuaför hizmeti verilen mobil kuaför tırında genç, yaşlı ve çocuklara saç kesimi, tıraş, cilt bakımı, el ve ayak tırnakları bakımı konularında hizmet veriliyor. İlk kez cilt bakımı yaptıran ve kuaför hizmeti alan kadınlar büyük mutluluk yaşarken çocukların da saçları tıraş edilyor, kız çocukları ise saçlarını istedikleri şekilde örülüyor.

20 kişilik ekip

Çalışmaya, doktor, hemşire, sosyolog, psikolog, kuaför ve yardımcı personelden oluşan 20 kişilik bir ekip katılıyor. Mobil tırın son durağı olan Manavgat'ın Beşkonak bölgesinde Yeşilbağ, Değirmenözü, Ballıbucak, Çaltepe, Kırkkavak, Gaziler, Düzağaç, Burmahan, Altınkaya, Sağırin, Çardak, Kızıldağ, Beydiğin, Karabük, Beşkonak mahallelerinde yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç olan vatandaşlara yerinde hizmet verildi.

İlk kez kuaför hizmeti aldılar

Mobil Kuaför Tır'ında ise genç, yaşlı ve çocuklara saç kesimi, tıraş, cilt bakımı, el ve ayak tırnakları bakımı konularında hizmet verildi. İlk kez cilt bakımı yaptıran ve kuaför hizmeti alan kadınlar büyük mutluluk yaşadı. Çocukların da saçları tıraş edildi. Kız çocukları ise saçlarını istedikleri şekilde ördürdü. Hizmet almak isteyen kadırlar mobil tırın önünde kuyruğa girip sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Manavgat'ta gezici sağlık ve sosyal hizmet ekipleri hasta, yaşlı, bakıma muhtaç ve kişisel bakım ihtiyacı olan 4 bin 958 kişiye ulaştı.Ekipler kişisel bakımla birlikte hastaların ve çocukların diş kontrollerini yapıp diş fırçası ve macunu hediye etti, yaşlıların tansiyon ve şekerlerini ölçüp muayene etti.