Mobil Kuaför Tırı Gazipaşa ve Alanya'da

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mobil Kuaför Tırı ile Alanya ve Gazipaşa'da kırsal bölgelerdeki vatandaşlara kuaför hizmeti verdi.

Şehre inme imkanı olmayan, bulunduğu yerleşim yerinde berber bulunmayan, ihtiyaç sahipleri, hasta ve yaşlılar başta olmak üzere isteyenlere Mobil Kuaför Hizmeti veriliyor. Mobil kuaförde yaşlı bireyler ve çocukların saçları tıraş edilirken, kız çocuklarının saçlarını istedikleri şekilde örüyor. Kadınlara kuaför ve bakım hizmeti sunuluyor.

Antalya'nın Batısındaki ilçelerden başlayan çalışmanın ardından Mobil Kuaför Tırı bu kez aynı hizmeti Doğu ilçelerinde vermeye başladı. Mobil Kuaför tırının ilk durağı Gazipaşa oldu. Mobil kuaför Gazipaşa'da Karaçukur, Üçkonak, Doğanca, Çile, Şahinler ve Çamlıca Mahallelerinde yaklaşık 250 vatandaşa hizmet verdi.

Alanya'da 11 mahalle hizmet

Gazipaşa'da yapılan çalışmanın ardından ekipler Alanya'ya geçti. Alanya'da 4 gün kalan ekipler ilçenin doğusunda Çamlıca, Aliefendi, Öteköy, Dim Alacami, Taşbaşı ve Bucak Mahalleleri, Batısında ise Bayır ve Bayırkozağacı, Kuzeyinde de Süleymanlar, Türktaş ve Dere olmak üzere toplam 11 mahallede Mobil Kuaför Hizmeti verdi. Mobil Kuaför Tırı, Gündoğmuş, Akseki, İbradı, Manavgat, Serik ve Aksu da çalışmalarına devam edeceği bildirildi.